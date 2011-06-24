В Центральном районе 8 июня прошел рейд, направленный на борьбу с незаконной торговлей

Сегодня, 8 июня, сотрудники полиции проверили несколько точек незаконной торговли в Центральном районе Петербурга. Об этом рассказали в телеграм-канале "Центр. НОВОСТИ".
Полицейские проинспектировали территорию у станций метро "Площадь Восстания", "Адмиралтейская" и "Невский проспект", Малую Конюшенную улицу, Дворцовую площадь и Салтыковский сквер у главного здания Эрмитажа.
По результатам проверки закрыли 15 точек незаконной торговли.
Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ
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