В Центральном районе 8 июня прошел рейд, направленный на борьбу с незаконной торговлей

По результатам проверки закрыли 15 точек.

Сегодня, 8 июня, сотрудники полиции проверили несколько точек незаконной торговли в Центральном районе Петербурга. Об этом рассказали в телеграм-канале "Центр. НОВОСТИ".

Полицейские проинспектировали территорию у станций метро "Площадь Восстания", "Адмиралтейская" и "Невский проспект", Малую Конюшенную улицу, Дворцовую площадь и Салтыковский сквер у главного здания Эрмитажа.

По результатам проверки закрыли 15 точек незаконной торговли.

Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ