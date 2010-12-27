Он совершил это с помощью палки и камня.

В четверг, 21 марта, в Центральном районе пьяный бомж разгромил детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба УВО по городу и области.

Инцидент произошел утром на площадке, которая располагается на Невском проспекте, 113. Так, 56-летний мужчина с помощью палки и камня сломал детскую горку и качели. Петербуржцы, которые заметили эту неравную схватку сразу же позвонили в полицию.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место баталии. Нарушитель же оказал им сопротивление, поэтому его пришлось заковать в наручники.

Сумма ущерба устанавливается.

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