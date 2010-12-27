В Выборге после столкновения двух иномарок пострадали два ребенка

В социальных сетях люди прокомментировали данную ситуацию как неосторожность со стороны водителя, который якобы работает в "Яндекс.Такси".

В минувшую среду, 20 марта, в Выборге произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате аварии пострадавшими оказались женщина и две девочки. Об этом сообщают в сетевом издании "47Новостей".

По предварительной информации, около шести часов вечера 20 марта напротив дома 13 по улице Кривоносова в Выборге "Шевроле Лачетти" въехал в "Шкоду" на прямом участке дороги, а после скрылся с места аварии. Позднее его нашли. За рулем находился мужчина 1985 года рождения, котоорый отказался проходить медосвидетельствование.

В социальных сетях люди прокомментировали данную ситуацию как неосторожность со стороны водителя, который якобы работает в "Яндекс.Такси".

Водителю "Шкоды" - 40-летней женщине и двум девочкам четырех и 12 лет - потребовалась медицинская помощь. Позже их отпустили домой. Проводится административное расследование.

Источник: сетевое издание "47Новостей"