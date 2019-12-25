В Царское Село приехал актер из "Игры престолов"

Том Влашиха прибыл в Петербург, чтобы представить программу Второго Дрезденского оперного бала в Екатерининском дворце.

Сегодня, 4 сентября, горожане заметили в Царском Селе актера из "Игры престолов". Том Влашиха, сыгравший Якена Х"гара, утром выложил фотографию в своем аккаунте в Instagram на фоне Екатерининского дворца.

В Пушкине он вместе с Оксаной Федоровой представит программу Второго Дрезденского оперного бала. Отметим, что актер является племянником оперного певца Эккехарда Влашихи.

Ранее на Piter.tv: актрисы из "Игры престолов" рассказали о самых травмирующих сценах.

Фото: Инстаграм / tomwlaschiha