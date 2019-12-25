В Царское Село приехал актер из "Игры престолов"

Сегодня, 4 сентября, горожане заметили в Царском Селе актера из "Игры престолов". Том Влашиха, сыгравший Якена Х"гара, утром выложил фотографию в своем аккаунте в Instagram на фоне Екатерининского дворца.
В Пушкине он вместе с Оксаной Федоровой представит программу Второго Дрезденского оперного бала. Отметим, что актер является племянником оперного певца Эккехарда Влашихи.
Ранее на Piter.tv: актрисы из "Игры престолов" рассказали о самых травмирующих сценах.
Фото: Инстаграм / tomwlaschiha
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