Сеть фонарей соединена кабелем под землей протяженностью почти в пять километров.

В понедельник, 22 апреля, в Брестском парке появилось новое наружное освещение. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Петербурга.

Так, сеть 100 чугунных фонарей со светодиодными лампами внутри, соединена кабелем под землей протяженностью почти в пять километров. В ведомстве отметили, что освещение установлено не только для удобных дпрогулок и времяпрепровождения на территории парка в ночное время суток, но и для декора.

Напомним, что на территории парка установлен закладной камень с землей, которую привезли из Бреста, что и послужило причиной для названия парка Брестским.

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