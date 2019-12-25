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В Бразилии суд приговорил петербуржца к 11 годам тюрьмы за торговлю редкими особями
Сегодня, 17:41
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В Бразилии суд приговорил петербуржца к 11 годам тюрьмы за торговлю редкими особями

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Мужчина работал биологом. Позже он вошел в преступную организацию.

Биолога из Петербурга приговорили к 11 годам лишения свободы. Такое решение вынес суд Бразилии, где проживал фигурант уголовного дела Кирилл Кравченко. Об этом сообщили на "Globo.com" в пятницу, 10 декабря.

Мужчину обвинили в торговле редкими видами животных. По данным Интерпола, научный сотрудник являлся частью преступной организации. 

Известно, что в январе этого года в его багаже обнаружили 50 ящериц, столько же пауков и 25 лягушек. Мужчина собирался лететь в Петербург. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургская утка арлекин надела свой зимний наряд.

Фото: Pexels

Теги: биолог из петербурга, суд бразилии, торговал животными, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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