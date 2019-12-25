В Ботаническом саду зацвели орхидеи

Их можно будет посмотреть в рамках фестиваля "Ботанические каникулы 2020".

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Петербурге начались "Ботанические каникулы 2020". Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада.

Во время фестиваля взрослые и дети смогут пройти оранжерейный маршрут. Главным событием фестиваля станет цветение орхидей.

Будут представлены орхидеи с разных континентов, обитающие на земле, в воде и в воздухе пресс-служба Ботанического сада

Выставка продлится до 8 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 2,7 тыс. тонн мусора.

Фото:пресс-служба Ботанического сада