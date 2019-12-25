В Ботаническом саду зацвели орхидеи

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Петербурге начались "Ботанические каникулы 2020". Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада.
Во время фестиваля взрослые и дети смогут пройти оранжерейный маршрут. Главным событием фестиваля станет цветение орхидей.
Будут представлены орхидеи с разных континентов, обитающие на земле, в воде и в воздухе
пресс-служба Ботанического сада
Выставка продлится до 8 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 2,7 тыс. тонн мусора.
Фото:пресс-служба Ботанического сада
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