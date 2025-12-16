В Ботаническом саду Петербурга одновременно расцвели 13 бутонов "Царицы ночи"

В ночь на 17 июня в оранжерее произошло уникальное событие — массовое цветение кактуса Селеницереус крупноцветковый. Белоснежные цветки диаметром до 30 сантиметров наполнили помещение ароматом ванили и жасмина. Цветение длилось всего несколько часов.

В ночь на 17 июня в Ботаническом саду Петербурга произошло редкое событие — массовое цветение кактуса Селеницереус крупноцветковый, известного также как "Царица ночи". Сразу 13 крупных бутонов распустились одновременно на двух экземплярах растения, что сотрудники сада назвали историческим моментом.

Белоснежные лепестки достигали 30 сантиметров в диаметре. Оранжерею заполнил насыщенный аромат с оттенками ванили и жасмина. Цветение продолжалось всего несколько часов — к утру бутоны начали увядать. В дикой природе этот кактус произрастает в тропических регионах Америки, а его цветение происходит раз в году и длится всего одну ночь.

Ранее сообщалось, что 6600 спортсменов пробежали "Зеленый марафон" в Петербурге. Он прошел в Приморском парке Победы.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петербурга