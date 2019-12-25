Цена на газ для республики очень комфортная.

В Белоруссии заявили, что договорились с РФ по нефти и газу на выгодных для себя условиях. С заявлением выступил премьер-министр республики Роман Головченко.

Он отметил, что, как и любые переговоры, они сопровождались торгом по условиям.

Все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях. Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

По его словам, цена на газ для республики очень комфортная, она сохранилась практически на уровне 2020 года. Головченко подчеркнул, что сейчас Белоруссия покупает газ почти в два раза дешевле уровня мировых цен. Причина в том, что республика — второй по величине европейский покупатель у "Газпрома". Премьер считает, что именно поэтому для неё устанавливается специальная цена.

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