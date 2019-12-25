В Белоруссии заявили, что договорились с РФ по нефти и газу на выгодных для себя условиях. С заявлением выступил премьер-министр республики Роман Головченко.
Он отметил, что, как и любые переговоры, они сопровождались торгом по условиям.
Все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях.
Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии
По его словам, цена на газ для республики очень комфортная, она сохранилась практически на уровне 2020 года. Головченко подчеркнул, что сейчас Белоруссия покупает газ почти в два раза дешевле уровня мировых цен. Причина в том, что республика — второй по величине европейский покупатель у "Газпрома". Премьер считает, что именно поэтому для неё устанавливается специальная цена.
Ранее в Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19.
Фото: pixabay.com
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