Дмитрий Пиневич заявил, что "Спутник V" будет создаваться на базе "Белмедпрепаратов".

В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19. Об этом журналистам на брифинге в Минске рассказал глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич. Чиновник отметил, что локализованный препарат в республике начнет изготавливаться уже в феврале-марте следующего года.

Думаю, что в конце февраля – начале марта у нас будет получена вакцина, локализованная здесь Дмитрий Пиневич, глава Минздрава Белоруссии

Чиновник уточнил, что сейчас белорусские власти сотрудничают с российскими партнерами. По его словам, республика в настоящий момент находится "на выходе" по вопросу локализации готовых форм "Спутник V" на базе местных фармакологических компаний. В частности, препарат будет производиться на "Белмедпрепаратах". Это предприятие имеет соответствующую научный потенциал, оборудование, производственные мощности и связи с российскими представителями.

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию.

Фото: Минздрав России