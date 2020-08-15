В Белоруссии завели уголовное дело на Валерия Цепкало

Кандидата на пост президента, которому было отказано в регистрации, теперь подозревают в получении взятки

Он объявлен в розыск, в том числе в России. Об этом сообщил сам Цепкало, вовремя успевший покинуть Белоруссию, в интервью для РИА Новости. По неподтвержденным данным, сейчас он находится в России, а его жена – на Украине.

Напомним, на фоне президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа, были арестованы два основных конкурента действующего главы государства Александра Лукашенко. Это Виктор Бабарико, обвиненный в коррупции, и Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, – сначала ему было отказано в регистрации, а после он был арестован и обвинен в организации беспорядков. В поддержку Тихановской незадолго выборов объединились штабы Бабарико и Цепкало.

По официальным данным ЦИК страны, Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. Результат Тихановской – 10,1%. Однако эти цифры не согласилась признавать ни сама Тихановская, ни тысячи граждан, вышедшие на улицы в знак протеста.

Видео: YouTube / Баренцева

