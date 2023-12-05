Американская администрация при президенте Джо Байдене полагала, что российская сторона установит контроль над Киевом вскоре после того, как началась специальная военная операция. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что "в первые пару дней" регионального кризиса предполагалось, что украинская столица будет сразу же взята русскими силами. Такой комментарий спикер дала СМИ в контексте призывов администрации США к местным законодателям одобрить выделение дополнительных денежных средств на военную помощь Украине.
Напомним, что российский лидер Владимир Путин в октябре на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате подчеркнул, что СВО является попыткой прекратить конфликт на Украине, который был развязан еще в 2014 году в результате государственного переворота.
DC: пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о платеже.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все