Карин Жан-Пьер призвала Конгресс США одобрить средства на поддержку ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагала, что российская сторона установит контроль над Киевом вскоре после того, как началась специальная военная операция. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что "в первые пару дней" регионального кризиса предполагалось, что украинская столица будет сразу же взята русскими силами. Такой комментарий спикер дала СМИ в контексте призывов администрации США к местным законодателям одобрить выделение дополнительных денежных средств на военную помощь Украине.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в октябре на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате подчеркнул, что СВО является попыткой прекратить конфликт на Украине, который был развязан еще в 2014 году в результате государственного переворота.

DC: пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о платеже.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television