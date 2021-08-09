В Башкирии задержали подозреваемого в пяти поджогах леса

В регионе продолжают действовать 26 очагов природных пожаров.

В Башкирии правоохранители задержали мужчину, который подозревается в пяти поджогах леса. В регионе уже несколько дней тушат лесные пожары. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что на утро 9 августа в регионе продолжали действовать 26 очагов природных пожаров. Площадь составляет 1919,7 гектара. Ликвидировано было уже 13 очагов, площадь которых составила 1529,89 гектара.

В настоящее время в наиболее сильно пострадавших районах - в Хайбуллинском и Бурзянском - органами дознания также выявляются признаки возникновения лесных пожаров в результате поджогов. По одному из таких случаев совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый, который совершил поджоги в пяти разных очагах, - сообщает пресс-служба ведомства.

Так, был задержан 37-летний мужчина. Он подозревается в поджоге травы в поле.

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Видео: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан