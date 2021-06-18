В Баренцевом море нашли атлантическую ветвь с высокой температурой

Ученые планируют изучить так называемую фрамовскую ветвь атлантических вод, которая поступает в Баренцево море с севера.

Экспедиция Арктического плавучего университета выявила в Баренцевом море участок с повышенной температурой атлантической водной массы. Исследования помогут оценить распространение теплых течений в Арктике. Об этом пишет ТАСС.

Ученые Арктического плавучего университета обнаружили в Баренцевом море атлантическую водную массу с температурой выше, чем в прошлом году. Исследования проводились во время океанологического разреза от Новой Земли до острова Виктория. Как рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Санкт-Петербурга Виктор Меркулов, специалисты нашли баренцевоморскую ветвь атлантических вод, которая поступает из Норвежского моря. На одном из участков температура воды достигла +1,5 градуса, тогда как годом ранее показатели не превышали +1 градуса.

По словам ученого, такая ситуация может быть связана с прохождением более теплого потока воды или с тем, что в этом году зима оказалась теплее, а весна раньше пришла в Арктический регион.

Во время второго исследования, которое прошло севернее от острова Нортбрука Земли Франца Иосифа до Русской Гавани на Новой Земле, специалисты также обнаружили атлантическую водную массу. Однако там она была менее выраженной, температура составляла около +0,5 градуса, а вода была менее соленой.Кроме того, специалисты собрали около 1,2 тыс. проб воды и образцы донных отложений для изучения радиоактивности и морского мусора. Во время одного из исследований ученые также обнаружили в пробоотборном устройстве краба-стригуна.

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Фото: Piter.TV