В Банковском переулке мужчина напал на петербурженку и отнял у нее телефон и кредитку

В Центральном районе мужчина напал на 50-летнюю женщину. Злоумышленник отнял у петербурженки телефон и банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в Банковском переулке. Вор, представившийся "Дмитрием", снял с карточки пострадавшей 40 тыс. рублей.
Петербурженка обратилась в полицию. Ущерб составил почти 60 тыс. рублей.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого задержали у дома № 79 по улицы Марата. 52-летний мужчина находится в изоляторе. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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