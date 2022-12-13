  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Банковском переулке мужчина напал на петербурженку и отнял у нее телефон и кредитку
Сегодня, 10:49
196
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Банковском переулке мужчина напал на петербурженку и отнял у нее телефон и кредитку

0 0

Злоумышленник списал с карты пострадавшей 40 тыс. рублей.

В Центральном районе мужчина напал на 50-летнюю женщину. Злоумышленник отнял у петербурженки телефон и банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в Банковском переулке. Вор, представившийся "Дмитрием", снял с карточки пострадавшей 40 тыс. рублей. 

Петербурженка обратилась в полицию. Ущерб составил почти 60 тыс. рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого задержали у дома № 79 по улицы Марата. 52-летний мужчина находится в изоляторе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе неизвестные зашли в квартиру и забрали набор отверток и перочинный нож.

Фото: Piter.tv

Теги: банковский переулок, вор, грабеж, напал на женщину, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии