В Красном Селе неизвестные зашли в квартиру и забрали набор отверток и перочинный нож

В тот же день в Красном Селе по подозрению в совершенном преступлении задержаны трое ранее неоднократно судимых граждан.

Полицией задержаны подозреваемые в разбое в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 1 мая в 06:42 поступило сообщение от 26-летней гражданки о том, что в квартиру дома 17 по улице Красногородской ворвались трое неизвестных. Мужчины требовали сообщить информацию о местонахождении молодого человека, пытались отобрать у неё смартфон, после чего похитили набор отверток, мобильный телефон, перочинный нож и с места происшествия скрылись.

В тот же день в Красном Селе по подозрению в совершенном преступлении задержаны трое ранее неоднократно судимых граждан, 32, 35 и 44 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (разбой).

Младший из подозреваемых задержан, а двое других опрошены в качестве свидетелей.

Ранее в Петербурге задержали напавшего на таксиста пассажира.

Фото: pxhere.com