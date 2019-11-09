Они прибыли на стоянку у концертного зала в честь празднования 100-летия Военной академии имени Буденного.

Как стало известно Piter.TV, в честь празднования 100-летия Военной академии именин С.М. Буденного на парковках у БКЗ Октябрьский выстроились военные машины.

Сегодня, 9 ноября, на площади перед концертным залом в честь праздника представлены образцы техники связи, как современные так и 20-го века. В зале также проходит выставка, посвященная эволюции средств связи как гражданского так и военного назначения, начиная с 1938. Среди экспонатов продемонстрированы производимые в СССР, Германии и США радиоприемники и отдельно представлены средства связи для гражданского населения выпускаемые в Советском Союзе.

Стоит отметить, что все экспонаты находятся в отличном состоянии и при помощи их посетители выставки даже смогут связаться друг с другом.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 9 ноября временно закроют парковку у БКЗ "Октябрьский"

Видео: Piter.TV