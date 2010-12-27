В субботу временно закроют парковку у БКЗ "Октябрьский"

В этот день будут праздновать юбилей Военной академии связи им. Буденного.

В субботу, 9 ноября, водители не смогут оставить свои авто на городской стоянке около БКЗ "Октябрьский". Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Петербурга.

Парковка находится по адресу Греческая площадь, недалеко от дома №6 по Лиговскому проспекту. Дело в том, что в этот день будет отмечаться 100-летие Военной академии связи им. Буденного. На праздновании пройдет демонстрация военной техники.

Петербуржцы смогут воспользоваться ближайшей городской стоянкой около Лиговского проспекта дом 10/118, лит.А.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке с Московским шоссе перекроют пять съездов КАД одновременно.

Фото: pixabay.com