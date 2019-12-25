В день Рождения БДТ откроется скульптура Александра Блока

Сегодня, 15 февраля, БДТ им. Товстоногова исполняется 101 год.

Сегодня, в День Рождения БДТ им. Товстоногова, в историческом здании театра на Фонтанке, 65 состоится торжественное открытие бронзовой скульптуры Александра Блока.

Именно он был первым художественным руководителем БДТ.

Скульптурный портрет Александра Блока создал заслуженный художник России, скульптор Евгений Ротанов и главный архитектор бюро "Студия 44" Иван Кожин.

Также состоится круглый стол, который посвящён выходу книги Сергея Радлова "БДТ в 1920-е: Игра. Судьба. Контекст".

Она рассказывает о зарождении и становлении Большого драматического театра.

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Фото: Вконтакте