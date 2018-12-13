В "Автово" молодая петербурженка упала на рельсы метрополитена

В понедельник, 6 мая, на станции метрополитена "Автово" молодая петербурженка упала на рельсы. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Известно, что из-за этого инцидента сотрудники метрополитена приостановили движение по красной линии.
Стояли в темноте, в перегоне на "Владимирской" и "Пушкинской"
пожаловались пассажиры
В данный момент девушку подняли с путей, ее обследуют медики.
Окало станции метро "Автово" стоят две кареты скорой помощи.
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Фото:pixabay
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