В "Автово" молодая петербурженка упала на рельсы метрополитена

Движение по красной линии приостановили.

В понедельник, 6 мая, на станции метрополитена "Автово" молодая петербурженка упала на рельсы. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Известно, что из-за этого инцидента сотрудники метрополитена приостановили движение по красной линии.

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В данный момент девушку подняли с путей, ее обследуют медики.

Окало станции метро "Автово" стоят две кареты скорой помощи.

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