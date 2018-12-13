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В "Автово" молодая петербурженка упала на рельсы метрополитена
Сегодня, 22:15
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IRINA_CHALKINA

В "Автово" молодая петербурженка упала на рельсы метрополитена

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Движение по красной линии приостановили.

В понедельник, 6 мая, на станции метрополитена "Автово" молодая петербурженка упала на рельсы. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Известно, что из-за этого инцидента сотрудники метрополитена приостановили движение по красной линии.

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В данный момент девушку подняли с путей, ее обследуют медики. 

Окало станции метро "Автово" стоят две кареты скорой помощи. 

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга красная иномарка влетела в строительные леса: есть пострадавшие 

Фото:pixabay

Теги: девушка пала на рельсы, метро спб, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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