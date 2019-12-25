Ученые разработали первый компактный квантовый компьютер на 24 кубита

Квантовым состоянием частиц в таком компьютере может управлять квантовая ловушка.

Специалисты из Инсбрукского университета разработали самый маленький квантовый компьютер в мире. Статья была опубликована в журнале APS Physics.

В основе разработки лежат оптические кубиты, обрабатывающие информацию с помощью ионов кальция. Расположение лазеров, а также их работу координирует специальная установка. А вот квантовая ловушка в свою очередь может управлять квантовым состоянием частиц.

Стало известно, что квантовым компьютером можно управлять дистанционно. Компьютер состоит из 24 частиц, но их число можно при этом увеличить в два раза.

Ранее мы писали, что компания SpaceX к сентябрю этого года планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру. Уже было развернуть 1,8 тыс. спутников для этого.

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