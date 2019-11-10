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В Австралии нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве

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Тело россиянина было найдено накануне на юге Сиднея.

По предварительной информации местного телеканала ABC, 49-летний россиянин Владимир Кондаков находился в бегах. Его разыскивали по подозрению в совершении убийства. Официально личность и причина смерти пока не объявлены.

По данным полиции, россиянин накануне напал с ножом на пожилого бизнесмена Альберта Метледжа. Инцидент произошел на стройплощадке в Сиднее – Метледж погиб. Оказался раненым и сын предпринимателя: его доставили в больницу.

Полиция Сиднея пыталась найти подозреваемого, но поиски не увенчались успехом.

Ранее мы опубликовали видео того, как в Мельбурне около 100 пожарных тушат пожар на химзаводе.

Видео: YouTube / TheNSWPolice

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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