В Австралии нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве

По предварительной информации местного телеканала ABC, 49-летний россиянин Владимир Кондаков находился в бегах. Его разыскивали по подозрению в совершении убийства. Официально личность и причина смерти пока не объявлены.
По данным полиции, россиянин накануне напал с ножом на пожилого бизнесмена Альберта Метледжа. Инцидент произошел на стройплощадке в Сиднее – Метледж погиб. Оказался раненым и сын предпринимателя: его доставили в больницу.
Полиция Сиднея пыталась найти подозреваемого, но поиски не увенчались успехом.
Ранее мы опубликовали видео того, как в Мельбурне около 100 пожарных тушат пожар на химзаводе.
Видео: YouTube / TheNSWPolice
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