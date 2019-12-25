В Астрахани мать убила 12-летнего сына гантелей, а тело замуровала в бетон

Семья с марта месяца пыталась запутать следствие.

В Астрахани нашли замурованного в бетон пропавшего в марте мальчика.

Региональные следственные органы СКР по Астраханской области рассказали подробности резонансного убийства 12-летнего мальчика. Ребенок пропал еще 4 марта нынешнего года, и все это время велись его поиски. 6 марта родители ребенка обратились с заявлением о пропаже 12-летнего сына, сообщив, что 4 марта ребенок ушел в направлении школы и пропал. По факту безвестного нахождения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

В ходе грамотно спланированных следственных действий тело ребенка было найдено 19 июня замурованным в бетон в подвале дома его старшего брата. Вскоре по подозрению в убийстве была задержана 56-летняя мать убитого мальчика. По версии следствия, ребенок ушел 4 марта и вернулся под утро 5 марта. В ходе ссоры мать ударила сына гантелей, от полученной травмы ребенок скончался на месте.

Чтобы избежать наказания, семья мальчика всячески запутывала следствие. В настоящее время мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам соседей, женщина - известный в Астрахани политик. Баллотировалась на пост Губернатора области.

Фото:Piter.TV