  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:55
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Архангельске на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов

0 0

Выявлено нефтяное пятно размером примерно 0,5 на 4 км.

В Архангельске на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают инспекторы ведомства и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области. Выявлено нефтяное пятно размером примерно 0,5 на 4 км. По словам Радионовой, нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна "Касимов". Специалисты устанавливают точный объем загрязнения.

Ранее мы сообщали, что специалисты Росприроднадзора установили источник загрязнения Славянки в Пушкинском районе Петербурга.

Видео: Telegram / Светлана Радионова

Теги: архангельск, разлив нефтепродуктов, северная двина
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии