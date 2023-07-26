Выявлено нефтяное пятно размером примерно 0,5 на 4 км.

В Архангельске на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают инспекторы ведомства и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области. Выявлено нефтяное пятно размером примерно 0,5 на 4 км. По словам Радионовой, нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна "Касимов". Специалисты устанавливают точный объем загрязнения.

Ранее мы сообщали, что специалисты Росприроднадзора установили источник загрязнения Славянки в Пушкинском районе Петербурга.

Видео: Telegram / Светлана Радионова