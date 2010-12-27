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В Америке собирают деньги для оправки тел убитой петербурженки и её детей на родину
Сегодня, 10:34
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Cherepanov

В Америке собирают деньги для оправки тел убитой петербурженки и её детей на родину

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На данный момент собрано более миллиона рублей.

Жители США собирают деньги, чтобы отправить тело убитой мужем сотрудницы Нацгвардии Аллы Аушевой на родину в Петербург. Жертвами военного стали и двое их общих сыновей. На данный момент уже собрано 16,5 тысяч долларов (чуть более миллиона рублей), сообщила "Комсомольская правда".

Трагедия произошла в июне этого года. Полиция задержала сожителя Аллы и её коллегу по работе Шейна Уолкера. Следствие считает, что 36-летний американец забил до смерти свою возлюбленную и утопил общих детей, которым было два и три года. Сейчас мужчина проходит психиатрическую экспертизу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Нью-Йорке убили россиянку и её детей.

Фото: NYP

Теги: алла аушева, деньги, сша
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:31

Разве,;ее родина россия?!

 

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