В Америке собирают деньги для оправки тел убитой петербурженки и её детей на родину

На данный момент собрано более миллиона рублей.

Жители США собирают деньги, чтобы отправить тело убитой мужем сотрудницы Нацгвардии Аллы Аушевой на родину в Петербург. Жертвами военного стали и двое их общих сыновей. На данный момент уже собрано 16,5 тысяч долларов (чуть более миллиона рублей), сообщила "Комсомольская правда".

Трагедия произошла в июне этого года. Полиция задержала сожителя Аллы и её коллегу по работе Шейна Уолкера. Следствие считает, что 36-летний американец забил до смерти свою возлюбленную и утопил общих детей, которым было два и три года. Сейчас мужчина проходит психиатрическую экспертизу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Нью-Йорке убили россиянку и её детей.

Фото: NYP