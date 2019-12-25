В Алтайском крае 18-летний парень пойдет под суд за насилие над тремя женщинами

Парень промышлял в Рубцовске в июне нынешнего года.

В Рубцовске завершилось следствие в отношении 18-летнего насильника.

Региональные следственные органы СКР по Алтайскому краю сообщают о завершении следствия в отношении 18-летнего жителя Рубцовска, который обвиняется по 3 эпизодам по статье "иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей".

Следствие установило, что в июле 2020 года парень увидел на улице девушку 29 лет, не привлекая внимания, проследовал за ней, зашел за ней в подъезд, где напал. По словам местных изданий, парень, применяя силу, трогал интимные места женщин. Через несколько дней он, действуя по тому же сценарию, напал еще на двух женщин 33 и 37 лет.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательную базу и направило дело в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:Piter.TV