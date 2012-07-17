В Александровском парке прошел фестиваль яблок

Это единственный день в году, когда посетители могут увидеть теплицу "Зверинская".

В Александровском парке в Царском Селе прошел семейный праздник "Яблочный полдень". Петербуржцам показали теплицу "Зверинская". Также они могли попробовать 10 сортов яблок.

В начале XVIII века на территории парка располагался один из первых зверинцев. Позже там построили оранжерею и создали фруктовый сад. Яблоки подавали к царскому столу.

Здесь находилось очень много яблок из Помологического сада Регеля и Кессельринга, который стоял на территории современного ботанического института. Некоторые старые сорта, например Апорт, сохранились. рассказала главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село" Ольга Филиппова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Яблоки широко использовались для приготовления десертов, например, яблочных конфет или пастилы.

Увидеть теплицы можно всего раз в год — в день фестиваля.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что в Царском Селе появится досуговый центр с фермой и кафе.

Фото: ГМЗ "Царское Село"