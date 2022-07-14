В Царском Селе появится досуговый центр с фермой и кафе

На Императорской ферме, созданной в XIX веке, хотят сделать общественное пространство — первое в Пушкинском районе. Там можно будет отдохнуть, понаблюдать за животными, а также узнать историю территории и других парков Царского Села.

В музее-заповеднике "Царское село" заканчивается реставрация первой очереди на Императорской ферме. Piter.tv побывал на месте и узнал подробности о проводимых работах.

Комплекс состоит из десяти строений, созданных архитектором А. А. Менеласом в 1818-1828 годах.

Целью постройки возведения комплекса было снабжение императорского стола свежими продуктами. До нас этот комплекс дошел уже как конная школа и конюшня при дворце, музее и заповеднике. Она существовала с середины 80-х годов. К нам эти лошади – орловские рысаки – поступили из Аграрного университета. Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село".

Сейчас отреставрировано несколько объектов: конюшня для 28 лошадей, правый флигель для мериносов, птичник, козлятник, каретный сарай.

Коровник был преобразован в конюшню, где в процессе работ была сделана обшивка стен, специальное покрытие на полу, установлена подача воды в стойло. Введена совершенно новая специальная конструкция – световой фонарь. Он позволяет лошадям получить больше дневного света.

Здание освещалась несколькими подвесными фонарями, которые не давали света, а лошадям необходим дневной свет не только во время выгула. Наталья Кудрявцева, заместитель директора по реставрации ГМЗ "Царское Село".

В телятнике, с историческим родильным отделением, сохранены бетонные стены и поилки, каменное мощение полов от начала XX века. Позже объект планируется музеефицировать.

Каретный сарай также вошел в первую очередь реставрации. Экипажи музейную ценность не представляют, но помогают в организации мероприятий. Сейчас покататься на них может любой желающий.

На территории музея-заповедника отреставрирован и птичник. Здесь сейчас живут фазаны и павлины.

В дальнейшем комплекс будет развиваться как общественно-креативное пространство. В левом флигеле для мериносов будут размещаться служебные помещения и лекционные залы, в правом – детский центр и кафе. Помещение уже готово к сдаче.

Нам сюда необходимо привести общепит, без которого здесь невозможно, и газоны, чтобы появились лежаки, комфортные скамейки, куда люди могут прийти и провести время. Мы понимаем, что через Екатерининский парк это невозможно, концепция этого парка иная. Здесь мы хотим позволить людям сделать большее. Татьяна Андреева, начальник отдела развития и реализации проектов Александровского дворца.

Она отметила, что сейчас общественные пространства активно развиваются в Петербурге. В Пушкинском районе подобного места еще нет. По словам Андреевой, городские власти встретили концепцию развития территории с большим энтузиазмом. Акцент будет сделан на музейную составляющую. На территории Императорской фермы будут рассказывать о других парках в Пушкине, оттуда же будут начинаться экскурсии, велосипедные маршруты.

Работы ведутся с 2012 года и продолжаются в настоящее время. Так, в некоторых зданиях второй очереди уже сделаны черновые покрытия, а скоро здесь будет паркет. Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – конец 2022 – начало 2023 гг.

Материал подготовили Анна Бондаренко и Виктория Попова для Piter.tv