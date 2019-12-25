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Неизвестный пырнул пенсионерку ножом на Народной улице
Сегодня, 10:42
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Arinablinova

Неизвестный пырнул пенсионерку ножом на Народной улице

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Злоумышленник отобрал у пенсионерки сумку с паспортом и кошельком

Во вторник, 23 июня, на пожилую петербурженку напал вооруженный мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

Неизвестный подкараулили пенсионерку у дома №149 на Народной улице и ударил ее ножом. Женщина оказалась в больнице в крайне тяжелом состоянии с ранением груди.

Потерпевшая рассказала, что злоумышленник отобрал у нее сумку с паспортом и кошельком. Какая именно сумма оказалась добычей преступника не уточняется.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают.

Раньше мы писали, что злоумышленник отобрал у нее сумку с паспортом и кошельком.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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