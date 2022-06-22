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В Адмиралтейском районе забил коричневый фонтан

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Температура воды не должна превышать 40 градусов.

Днем 22 июня в Адмиралтейском районе прорвало трубу. Фонтан коричневого цвета забил на газоне около проезжей части, из-за чего земля под припаркованной машиной начала проседать. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Осторожности, новости"

Инцидент произошел на углу Дровяной улицы и 10-й Красноармейской улицы. Сегодня в этой зоне "Теплосеть" проводит свои испытания. В случае прорывов граждан простят не приближаться к затопленному участку и не пытаться отогнать свои автомобили. Ущерб застрахован. 

Официального комментария на сайте "Теплосети" пока не появлялось. 

Видео: Telegram / Осторожно, новости

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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