В Адмиралтейском районе забил коричневый фонтан

Температура воды не должна превышать 40 градусов.

Днем 22 июня в Адмиралтейском районе прорвало трубу. Фонтан коричневого цвета забил на газоне около проезжей части, из-за чего земля под припаркованной машиной начала проседать. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Осторожности, новости".

Инцидент произошел на углу Дровяной улицы и 10-й Красноармейской улицы. Сегодня в этой зоне "Теплосеть" проводит свои испытания. В случае прорывов граждан простят не приближаться к затопленному участку и не пытаться отогнать свои автомобили. Ущерб застрахован.

Официального комментария на сайте "Теплосети" пока не появлялось.

Видео: Telegram / Осторожно, новости