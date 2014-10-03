В Адмиралтейском районе лошадь сбросила наездницу и умчалась по городу

Пострадавшую доставили в травмпункт с травмой руки.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 22 июня произошёл инцидент с участием лошади и наездницы. Как сообщили в городском управлении ФССП, животное вечером сбросило девушку на проезжую часть у Троицкого собора, после чего в панике заметалось и скрылось.

Наездница упала с большой высоты на асфальт. Очевидцы оказали ей первую помощь, зафиксировали повреждённую руку и доставили в травматологический пункт, где медики провели необходимое лечение. Саму лошадь позднее задержали на 1-й Красноармейской улице.

Ранее мы сообщили о том, что двух иногородних мужчин задержали за ссору с демонстрацией оружия в кафе на Чернышевского.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)