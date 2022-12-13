В 2024 году планируют открыть первый лицей Курчатовского института в Петербурге

Он начнет работать с 1 сентября.

В Петербурге в следующем году должен открыться первый в России лицей под кураторством НИЦ "Курчатовский институт". Об этом 9 апреля пишет ТАСС.

Он начнет работать с 1 сентября. Сейчас здание ремонтируется. В скором времени найдут специалиста, который возглавит учебное заведение. По планам, лицей сможет принять порядка 1 тыс. учеников. Получать знания здесь будут ребята с 1 по 11 классы. Программу для них разрабатывают специалисты Курчатовского института.

Ранее петербургский кардиолог посоветовал садоводам не перетруждаться в дачный сезон. Медик отметил, что пребывание на даче подразумевает, прежде всего, отдых и реабилитацию, а не создание дополнительной избыточной нагрузки на организм.

Фото: Piter.tv

