В 2024 году планируют ликвидировать дефицит школ и детсадов в Петербурге

По словам губернатора, темпы строительства образовательных объектов последние годы самые высокие за всю историю города.

В среду, 27 октября, губернатор Александр Беглов, выступая перед депутатами Законодательного собрания, сообщил, что к 2024 году планируется полностью решить проблему дефицита мест в школах и детских сада.

По словам градоначальника, за последние три года темпы строительства образовательных объектов превышают показатели всей истории Петербурга. Ко всему прочему, темпы хотят нарастить. В следующие три года планируют ввести в эксплуатацию 205 школ и детсадов. С 2022 по 2024 год сфера образования получит больше 603 млрд рублей и останется лидером по объему финансирования.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата в Петербурге может превысить 21 тысячу рублей в 2022 году.

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