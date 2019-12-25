Программа обеспечения молодых семей с детьми доступным жильем достигает успехов в Петербурге

В 2023 году выплаты по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» получили 164 молодые семьи.

В рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" молодым семьям с детьми предоставляются социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На 2023 год в бюджет программы заложено 679,3 млн рублей. Социальные выплаты по госпрограмме в этом году уже получили 164 молодых семьи, сумма составила порядка 670 млн рублей.

Программа имеет неоспоримые преимущества, среди которых широкий выбор объектов для приобретения жилья и небольшой срок ожидания получения выплаты.

Основными условиями для получения социальных выплат является признание всех членов семьи нуждающимися в жилом помещении по договорам социального найма и наличие доходов, позволяющих оплатить оставшуюся стоимость жилья или погасить ипотеку.

Преимущественное право на включение в список претендентов имеют молодые семьи, в которых трое и более детей, а также граждане, внесенные в список нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Социальная выплата предоставляется в размере 50% расчетной (средней) стоимости жилья.

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Фото: Piter.TV

