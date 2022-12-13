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В 2023 году в поликлинике №74 Кронштадта проведут ремонт и закупят новое оборудование
Сегодня, 9:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2023 году в поликлинике №74 Кронштадта проведут ремонт и закупят новое оборудование

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Планируется приобрести 39 единиц медицинского оборудования.

В 2023 году в Городской поликлинике №74 Кронштадта проведут ремонт и закупят новое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава. 

Планируется приобрести 39 единиц медицинского оборудования для рентгенодиагностического отделения, физиотерапевтических кабинетов взрослой и детской поликлиники, клинико-диагностической лаборатории. 

Капитальный ремонт запланирован в детской поликлинике по улице Зосимова, 13 и во взрослой поликлинике по улице Комсомола, 2.

Фото: Комздрав

Теги: кронштадт, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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