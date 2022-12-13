В 2023 году в поликлинике №74 Кронштадта проведут ремонт и закупят новое оборудование

Планируется приобрести 39 единиц медицинского оборудования.

В 2023 году в Городской поликлинике №74 Кронштадта проведут ремонт и закупят новое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Планируется приобрести 39 единиц медицинского оборудования для рентгенодиагностического отделения, физиотерапевтических кабинетов взрослой и детской поликлиники, клинико-диагностической лаборатории.

Капитальный ремонт запланирован в детской поликлинике по улице Зосимова, 13 и во взрослой поликлинике по улице Комсомола, 2.

Фото: Комздрав