В 2023 году в Петербурге заболеваемость клещевым энцефалитом по сравнению с 2022 годом увеличилась на 86%

В прошлом году клещи покусали минимум 20 тыс. жителей.

Сегодня, 22 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом. В 2023 году в Петербурге заболеваемость по сравнению с 2022 годом увеличилась на 86%. В городе на Неве этот диагноз подтвердился у 60 людей. Об этом сообщили в tg-канале Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В прошлом году клещи покусали минимум 20 тыс. жителей, в том числе около трех тыс. детей до 17 лет. Больше всего клещей обитает в Пушкинском, Приморском, Колпинском, Курортном, Петродворцовом и Красносельском районах.

Жителей Северной столицы призывают сделать вакцину от энцефалита. Конец февраля – начало марта оптимальное время для начала вакцинации. Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками – 1 месяц.

Отметим, что особи просыпаются в начале марта. Именно в этот период в поликлиники приезжают первые пострадавшие.

Ранее мы писали, что жителям Ленобласти напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита.

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