В 2022 году доходы российского бюджета могут составить 25 трлн рублей

При этом расходы планируются на уровне 23,6 трлн рублей.

Правительство РФ подсчитало доходы и расходы России в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По прогнозам правительства, в 2022 году доходы в российский бюджет составят 25 трлн рублей, в 2023 году они прогнозируются на уровне 25,5 трлн рублей, а в 2024 году – 25,8 трлн рублей. Расходы в 2022 году составят, по прогнозам кабмина, 23,6 трлн рублей, в 2023 году – 25,1 трлн рублей, а в 2024 году – 26,1 трлн рублей.

Правительство России обсудит законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на заседании во вторник, 21 сентября.

Ранее мы писали, что чистая прибыль банков России к концу года может составить 2,5 трлн рублей.

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