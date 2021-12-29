В 2021 году в России выросло потребление натурального кофе

Рост составил 8%.

По итогам 2021 года в России на 8% выросло потребление натурального кофе. Этот показатель составил 303 тыс. тонн, сообщает Россельхозбанк.

В сообщении говорится, что в 2020 году из-за коронавирусных ограничений наблюдалось снижение темпов прироста потребления натурального кофе до 6% за год.

Аналитики сообщают, что в России с 1991 года потребление натурального кофе выросло с 0,2 до 2,1 кг на душу населения. Натуральный кофе в Россию завозят из Вьетнама, Бразилии, Италии, Индонезии и Уганды. На эти страны в 2021 году пришлось 79% импорта.

Отмечается, что в настоящее время в среднем один россиянин выпивает порядка 300 чашек натурального кофе за год. Это эквивалентно 60 литрам на человека и 8,76 млрд литров на всю страну.

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