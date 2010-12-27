В 2021 году российские колледжи прекратят обучение по устаревшим программам

Программу обновят по таким направлениям как "слесарь", "автомеханик", станочник" и другим.

Министерство просвещения пересмотрит содержание перечня профессий и специальностей в профобразовании. С 2021 планируется убрать из образовательных программ колледжей часть профессий и специальностей. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Под угрозой оказались 9 профессий и 23 специальности, среди них - "оптик-механик", "станочник", "слесарь", "лаборант-аналитик" и другие. По мнению министерства, эти направления устарели и не соответствуют запросам современного рынка труда. Однако проект приказа не значит, что подготовку специалистов по конкретным профессиям исключат, это говорит о том, что действующие стандарты стоит пересмотреть.

Ранее министерство труда и министерство просвещения утвердили "Топ-50 перспективных профессий и специальностей", в котором отражены необходимые на данный момент навыки и компетенции в актуальном формате.

Вопрос обновления перечня профессий и программ подготовки вынесен на общественное обсуждение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с сентября заработает система помощи в выборе профессии.

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