В Петербурге с сентября заработает система помощи в выборе профессии

На специальном ресурсе разместят информацию о профессиях, учебных заведениях и работе.

В Петербурге с 1 сентября заработает система "Навигатор профессий". Она поможет старшеклассникам выбрать свою будущую специальность. Для этого на специальном ресурсе разместят информацию о профессиях, учебных заведениях и работе. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Также председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева отметила, что в 2019 году лицеи и техникумы проводили набор с учетом предложений предприятий. Таким образом, некоторые работодатели стали партнерами образовательных учреждений.

Напомним, что в планах правительства Петербурга трудоустроить 99% выпускников колледжей и техникумом на высокооплачиваемые рабочие места.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга