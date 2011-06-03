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В 2020 году в мобильном приложении "Единой карты петербуржца" появятся девять новых сервисов
Сегодня, 12:50
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nadezhda_sib

В 2020 году в мобильном приложении "Единой карты петербуржца" появятся девять новых сервисов

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Приложение позволит оплачивать образовательные услуги и ЖКХ.

Мобильное приложение "Единая карта петербуржца" обновят в 2020 году. В системе появятся новые сервисы, на которые выделят 340 млн рублей, об этом рассказали на "нулевых" чтениях бюджета Петербурга на следующий год. 

Среди сервисов, которые могут появиться - возможность рассчитывать льготы, на которые может претендовать петербуржец,  голосовать по важным городским вопросам, узнавать и выходить на связь с волонтерскими проектами. Также пользователи карты смогут оплачивать услуги ЖКХ и образовательные услуги в электронном виде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что единая карта петербуржца даст скидку в 15 рублей на проезд в метро.

Фото: edinaya-karta-spb.ru

Теги: единая карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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