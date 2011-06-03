В 2020 году в мобильном приложении "Единой карты петербуржца" появятся девять новых сервисов

Приложение позволит оплачивать образовательные услуги и ЖКХ.

Мобильное приложение "Единая карта петербуржца" обновят в 2020 году. В системе появятся новые сервисы, на которые выделят 340 млн рублей, об этом рассказали на "нулевых" чтениях бюджета Петербурга на следующий год.

Среди сервисов, которые могут появиться - возможность рассчитывать льготы, на которые может претендовать петербуржец, голосовать по важным городским вопросам, узнавать и выходить на связь с волонтерскими проектами. Также пользователи карты смогут оплачивать услуги ЖКХ и образовательные услуги в электронном виде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что единая карта петербуржца даст скидку в 15 рублей на проезд в метро.

Фото: edinaya-karta-spb.ru