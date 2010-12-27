Единая карта петербуржца даст скидку в 15 рублей на проезд в метро

Льготная акция будет действовать с сентября по декабрь этого года.

Владельцы "Единой карты петербуржца" получат скидку на проезд в метро в размере 15 рублей. Льготная акция будет действовать с сентября по декабрь этого года. Также власти города планируют продлить скидку для некоторых категорий граждан. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко, сообщил "Петербургский дневник".

Стоимость скидки компенсирует метрополитену национальная система платёжных карт "МИР". Он является одним из партнёров проекта.

Москаленко добавил, что за активное пользование мобильным приложением карты, будут предусмотрены другие бонусы. Среди опций приложения: информация о льготах, пополнение проездного, вызов врача на дом и оценка работы коммунальных услуг.

Карта действует на всех видах общественного транспорта Петербурга, включая автобусы Ленобласти, маршруты которых пролегают через город. Через неё также могу совершать покупки и получать скидки в восьми аптечных сетях.

По данным комитета по экономической политике и стратегическому планированию на 2 июля, заявления на выдачу "Единой карты петербуржца" подали около 90 тыс. человек, а 33 тыс. человек уже получили карту.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что власти Петербурга торжественно вручили ветеранам Единую карту петербуржца.

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