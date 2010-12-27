В 2020 году в Петербурге построят и отремонтируют 34 социальных объекта

Вице-губернатор призвал строителей не расслабляться и максимально поработать до зимнего сезона.

В пятницу, 27 сентября, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко провел рабочее совещанию по поводу объектов социальной инфраструктуры, которые должно быть введены в 2020 году. Совещание прошло в комитете по строительству, сообщила пресс-служба администрации города.

На повестке дня стояло рассмотрение 34 объектов, среди них - 10 школ и объектов профессионального образования, 13 детских садов и 9 объектов здравоохранения. На данный момент не для всех зданий выбрали подрядную организацию и заключили государственный контракт.

Также Линченко поручил в ближайшее время проверить состояние школы на Дальневосточном проспекте, Дома культуры в Красном селе и детского сада на Бухарестской улице. Вице-губернатор попросил строителей не расслабляться и обеспечить необходимую подготовку к зиме.

Ранее Piter.сообщил о том, что в Петербурге с 1 октября появятся новые автобусные остановки.

Фото: gov.spb.ru