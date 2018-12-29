В 2019 году оплата за вывоз мусора будет начисляться по старым нормативам

Людмила Соловьева напомнила петербуржцам, что все меры социальной поддержки носят заявительный характер.

Ирина Бугославская, заместитель председателя комитета по тарифам, рассказала о том, как в текущем году будет вычисляться оплата за утилизацию мусора. Спикер заявила, что "мусорная реформа" временно заморожена, в связи с чем, оплата за данную коммунальную услугу будет начисляться по старым нормативам:

Планируемое введение в действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами приостановлено на весь 2019 год. Эта норма принята в соответствии с федеральным законом, который позволил, в числе других федеральных городов, Санкт-Петербургу принять такое решение. Поэтому плата за вывоз, утилизацию, захоронение, обезвреживание горожанами оплачивается в составе жилищных услуг в плате за содержание мест общего пользования, и оплачивают эту услугу с квадратного метра Ирина Бугославская, заместитель председателя комитета по тарифам

В городском вычислительном центре ГУП ВЦКП подтвердили, что на 2019 год расчет платы за услугу по вывозу твердых бытовых отходов остаётся на квадратный метр площади.

Спикер отметила, что решение производить расчеты не с квадратных метров, а с каждого прописанного человека, обсуждалось с общественностью, был проведен мониторинг мнения граждан, также было выслушано мнение Правительства Санкт-Петербурга.

Бугославская пояснила, что проблемы начались с наступлением ноября, когда платеж за утилизацию мусора вырос практически в два раза. Проблема затронула большие семьи, которые живут в стесненных условиях:

Если смотреть суммарно в платеже, то прирост примерно 1-2%. Тем не менее – это прирост. Вместо 148 рублей, которые надо бы заплатить рег оператору, чего мы не делаем, получалось, что нужно было заплатить около 300 рублей на человека. А если несколько человек живет, то соответственно, гораздо больше получается. Поэтому, когда сейчас идет мораторий на действия рег оператора, у нас еще раз возможность рассмотреть необходимость изменения нормативов. Этот вопрос будет рассматриваться, в том числе, и правительством Ирина Бугославская, заместитель председателя комитета по тарифам

Заместитель председателя Жилищного комитета Людмила Соловьева напомнила жителям Санкт-Петербурга, что все льготы предоставляются после заявления. Это касается и мер по социальной поддержке:

Заранее, пожалуйста, придите, заявите о том, что вам понадобятся меры соц поддержки для таких вещей. Надо учитывать, что меры соц поддержки, особенно субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, носят заявительный характер, если вы понимаете, что возрастет платеж, напишите заявление и меры соц поддержки будут начислены вовремя, чтобы избежать таких вещей Людмила Соловьева, заместитель председателя Жилищного комитета

Видео: Piter.tv