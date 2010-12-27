В 2018 году будет выделено свыше 4 млрд рублей на оказание помощи больным

Президент России Владимир Путин заявил, что будут выделены денежные средства на оказание помощи тяжелобольным россиянам

В 2018 года из федерального бюджета будет выделено около 4,3 млрд рублей на оказание помощи жителям России с тяжелыми заболеваниями.

Эти деньги направят на организацию ухода за больными, на приобретение медицинского оборудования и обеспечение лекарствами. Об этом сообщил Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий 18 декабря в Кремле.

- Создание системы оказания современной паллиативной помощи, поддержка людей, которые столкнулись с тяжкими, неизлечимыми недугами, – это не только важнейшее направление развития здравоохранения, но и наш нравственный, человеческий долг, в высшей степени гуманная и милосердная задача. И решать её нужно, безусловно, при самом активном участии общественных организаций, которые хорошо знают проблемы людей, нуждающихся в такой помощи. И конечно, необходима последовательная работа со стороны государства. В этой связи отмечу, что принято решение в 2018 году дополнительно выделить из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечение их лекарствами, медицинским оборудованием, в том числе для использования на дому. Такое финансирование – на регулярной основе, с постепенным увеличением – продолжится и в будущие годы, - сказал глава государства.

Фото: Московский Кремль