На строительство Московско-Дунайской развязки выделят дополнительные средства из федерального бюджета

Субсидию предоставят в 2024-2026 гг. в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

Губернатор Александр Беглов 24 января подписал постановление городского правительства "Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации". Речь идет о дополнительном финансировании строительства транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Субсидию предоставят в 2024-2026 гг. в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". Общий размер выплат в этом году составит не более 967,9 млн рублей, в 2025-м – 2,2 млрд рублей и в 2026-м – 1,5 млрд рублей.

В 2023 году на Московско-Дунайской развязке уложили основной слой асфальтобетона. Отметим, что сооружение будет надземным.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти на ремонт дорог направят 2,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV