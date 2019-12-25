На Московско-Дунайской развязке уложили основной слой асфальтобетона

Развязка от Московского шоссе до Витебского проспекта будет готова к 2025 году.

На Московско-Дунайской развязке приступили к новому этапу работ. В начале недели на новой магистрали, которая должна улучшить дорожную ситуацию в южной части города, началась укладка асфальта. Строительство идёт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Уже уложен основной слой асфальтобетона, максимальная высота транспортной развязки составляет 8 метров. Из-за нехватки места в этом районе сооружение будет надземным.

Развязка от Московского шоссе до Витебского проспекта будет готова к 2025 году. Перед запуском будут проведены работы по благоустройству, в том числе установка шумозащитных экранов для снижения уровня шума.

Фото: Piter.tv