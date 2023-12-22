В Ленобласти на ремонт дорог направят 2,5 млрд рублей

Эти средства выделят на ремонт дорог в течение трёх лет.

В ближайшие три года Ленобласть обновит 210 муниципальных улиц, шоссе и проездов. Из дорожного фонда Ленобласти на эти цели направят более 2,5 миллиардов рублей.

Соответствующее постановление по распределению субсидий поселениям подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общей сложности областные средства предусмотрены для 89 поселений из 17 муниципальных районов. Больше всего ремонтов пройдет в Гатчинском (28 адресов), Волховском (26 адресов) и Кировском (24 адреса) районах.

Программа "дорожной помощи" муниципальным образованиям в Ленобласти работает с 2012 года, за это время было обновлено более 2 тысяч километров местных улиц.

Также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провёл встречу с органами исполнительной власти и местным самоуправлением для обсуждения проведения комплексных кадастровых работ и работ по кадастрам земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории региона.

Фото: администрация Ленобласти