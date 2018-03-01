Петербург планирует закупить 22 состава метро

В Петербурге в метро на Невско-Василеостровской линии будут следовать новые составы.

Петербургский метрополитен планирует закупить в текущем году 22 состава метро - 168 вагонов. В 2017 году было куплено больше составов, но они оказались короче.

О планах рассказал глава комитета по транспорту Александр Головин на отраслевой коллегии. Отмечается, что новые поезда будут следовать на Невско-Василеостровской линии.

Кроме того, в этом году сократят закупку автобусов с 200 единиц до 66, троллейбусов - с 91 до 30, а трамваев - с 29 до 6.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили "Чижика" в тестовом режиме.