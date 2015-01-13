ВС РФ поразили пункт дислокации наемников в Харькове и боевиков "Черной сотни" в ДНР

Игорь Конашенков рассказал об ударах МО РФ в рамках СВО за последние сутки.

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации наемников в Харькове и местных боевиков из националистического формирования "Черная сотня" на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 27 июля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что в миссиях принимают участие авиация, артиллерия и ракетные войска. Военным удалось ликвидировать за последние сутки в рамках специальной военной операции более 140 целей противника. В частности, речь идет не только о личном составе ВСУ, но также и иностранных наемниках.

За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск ДНР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также поражена 65-ая механизированная бригада Вооруженных сил Украины, находящаяся в районе Малых Щербаков в Запорожье. Уничтожена живая сила противника, а также боевая техника ВСУ в 142 огневых районах. Иностранные наемники ликвидированы в зоне местного завода "Украинские энергетические машины", а "черносотенцы" - в Артемовске. Высокоточным оружием уничтожены склады с боеприпасами в Майорске и Северске (ДНР), Новоандреевке, Малых Щербаках, Степовом (Запорожская область), Кульбакино в Николаевской области.

Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили десять снарядов в Херсонской области.

"Черная сотня" - террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Фото и видео: Минобороны России

